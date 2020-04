Jorge Jesus regressa esta sexta-feira ao Brasil e continua a negociar renovação

Jorge Jesus regressa ao Rio de Janeiro © Pedro Rocha / Global Imagens

O treinador português Jorge Jesus regressa esta sexta-feira ao Brasil para retomar os trabalhos da equipa do Flamengo. Fonte próxima do processo garante à TSF que o técnico continua a negociar a renovação de contrato com o clube do Rio de Janeiro.

Jorge Jesus tem contrato até 30 de junho de 2020, mas os dirigentes do Flamengo estão há vários meses a tentar a renovação do treinador. O técnico continua disponível para negociar uma extensão do contrato.

Desde 24 de março em Portugal, depois de terem sido suspensas todas as competições no Brasil, Jorge Jesus e os restantes elementos da sua equipa técnica regressam agora ao Rio de Janeiro.

O vice-presidente do clube admitiu nos últimos dias dificuldades nas negociações para a renovação com o técnico, face à desvalorização do real face ao euro.