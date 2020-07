Jorge Jesus já está em Lisboa. Apresentação do treinador na sexta-feira

Por Tiago Santos com António Botelho / Lusa 21 Julho, 2020 • 12:26 Partilhar este artigo Facebook

O treinador regressou esta terça-feira a Portugal. O voo privado que fez a ligação entre o Rio de Janeiro e Lisboa chegou às 12h00. Jorge Jesus foi acompanhado por Luís Filipe Vieira, o presidente do Benfica que fez a viagem no domingo até ao Brasil para fechar acordo com o treinador.

O treinador e o presidente do Benfica não falaram à comunicação social, a comunicação do Benfica explicou aos jornalistas que a apresentação do técnico deve acontecer na próxima sexta-feira, dia em que Jorge Jesus completa 66 anos.

Jorge Jesus foi recebido em Tires por cerca de três dezenas de adeptos que pediam ao treinador o título de campeão nacional de futebol na próxima temporada.

O treinador regressa ao Benfica, após ter orientado as 'águias' entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.



À saída, esperavam dezenas de benfiquistas que quiseram dar as boas-vindas ao técnico, que completa 66 anos na sexta-feira, empunhando algumas tarjas com as mensagens: "Mister de volta a casa", "Rumo ao 38!", "Estamos juntos!" e "To be continued..." ["Para continuar...", em português].



Na sexta-feira, o Benfica confirmou oficialmente, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o treinador Jorge Jesus vai regressar em 2020/21 ao clube, cinco anos depois de ter saído para o Sporting.



O técnico ingressa no Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro ao serviço do qual conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.



Jesus começou a carreira no Amora, em 1989/90, e, depois, passou por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses e Sporting de Braga, antes de chegar à Luz.



Depois de se tornar o mais titulado treinador dos 'encarnados', que também levou a duas finais da Liga Europa, perdidas para Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14), rumou ao Sporting, tendo passado ainda pelo Al-Hilal antes de chegar ao Flamengo.