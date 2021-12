Jesus pode falhar os dois jogos no Dragão. Benfica interpõe providência cautelar e recorre

Jorge Jesus, treinador do Benfica © Miguel Pereira/Global Imagens

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, foi suspenso, esta terça-feira, por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por críticas à arbitragem depois de um jogo com o FC Porto, na época passada. Este castigo pode levar o técnico a falhar os próximos dois jogos no Dragão, marcados para os dias 23 e 30 deste mês, bem como o jogo com o Marítimo, dia 19.

Os jogadores Otamendi e Grimaldo também foram punidos, mas apenas com multas.

No jogo de quarta-feira, frente ao Sporting da Covilhã, Jorge Jesus ainda vai poder estar no banco.

O Benfica já reagiu em comunicado e informou que vai interpor uma providência cautelar e recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da decisão de suspensão de 15 dias.

Segundo o clube da Luz, as declarações de Jorge Jesus "não conferem um grau de gravidade consentâneo com a penalização imposta". Além disso, as águias também questionam se foi uma "coincidência" o timing da decisão, visto que a partida referente ao castigo se realizou há sete meses.

Num dos cinco pontos do comunicado, as águias compararam o castigo de Jorge Jesus com o do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição: "No espaço de uma semana assistimos a duas situações similares com tratamento diferenciado por parte deste órgão da Federação."

Notícia atualizada às 20h18