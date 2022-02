Jorge Silva acredita que Immobile "vai fazer muita falta à Lazio" frente ao FC Porto

Ciro Immobile não viajou para Portugal e está fora do encontro entre FC Porto e Lazio © Fabio Frustaci/EPA

Sérgio Conceição elogiou as ideias de Maurizio Sarri na conferência de imprensa de antevisão do jogo diante da Lazio. O futebol do treinador italiano de 63 anos tem uma marca de água reconhecível, ideias que fez evoluir desde os tempos de brilhantismo em Empoli e Nápoles, mas que provocou mais dúvidas do que certezas em Londres e Turim, ao serviço do Chelsea e da Juventus. Para Jorge Silva, 23 anos, central português da Lazio, as ideias replicadas nos treinos convencem os jogadores.

"A equipa foi muito trabalhada por [Simone] Inzaghi. Sarri tem outras ideias, diferentes. A equipa já assimilou algumas dessas ideias mas não todas. Acredito que quando isso acontecer, esta equipa da Lazio vai ser muito difícil de vencer", explica o central que não está inscrito pelos italianos na Liga Europa embora esteja a treinar no clube.

Para o jogo no Dragão, a Lazio não pode contar com o melhor marcador desta temporada e dos últimos anos. Figura na Roma e na seleção italiana, Ciro Immobile está fora das contas. "A ausência de Ciro [Immobile] pode ser muito importante no jogo. É um jogador que faz muitos golos, está há duas ou três temporadas acima dos 20 por época. Vai fazer muita falta à Lazio". Os números explicam o impacto do avançado. Nas últimas cinco épocas, o italiano marcou entre 19 e 41 golos por temporada. Na atual já fez 23.

"Esta época não está a ser como esperávamos. As ideias do novo treinador são diferentes, temos tido altos e baixos", mas quando assentar a poeira a situação do clube vai melhorar, acredita Jorge Silva. Simone Inzaghi deixou a Lazio e é agora treinador do Inter após seis temporadas. Maurizio Sarri soma 15 vitórias em 33 jogos.

Em Roma, do lado dos adeptos da Lazio, a figura de Sérgio Conceição recolhe o aplauso de todos os adeptos. "Sérgio Conceição é muito bem visto aqui em Itália, e também pelos adeptos da Lazio. Por isso, por conhecerem Conceição como treinador e como pessoa, toda a gente sabe o que esperar deste Futebol Clube do Porto", resume Jorge Silva.

Depois do sorteio ditar o encontro com os dragões, a figura do treinador do Futebol Clube do Porto tem sido amplamente comentada em Itália. "É uma imagem agressiva, aguerrida, de alguém que quer sempre mais. Uma imagem de Sérgio Conceição que está espelhada na equipa do Futebol Clube do Porto. Os adeptos da Lazio sabem o que esperar deste jogo", considera o jogador da Lazio.