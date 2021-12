Jorge Simão deixa o comando técnico do Paços de Ferreira

© Filipe Amorim/Global Imagens (arquivo)

O Paços de Ferreira oficializou hoje a saída do técnico Jorge Simão, um dia depois da derrota com o Gil Vicente (1-0), destacando "a forma consensual" como foi obtida a rescisão no clube da I Liga de futebol.

Em comunicado, o emblema pacense faz saber que "a direção e a equipa técnica, liderada por Jorge Simão, reuniram no dia de hoje e, de forma perfeitamente consensual, digna e responsável", entenderam "fazer cessar com efeitos imediatos o contrato de trabalho celebrado", pelo que "a partir da presente data estão terminadas as suas funções no Clube".

Na hora do adeus ao clube, a direção destacou "o profissionalismo, dedicação e competência de toda a equipa técnica", lamentando não ter sido possível materializar essas qualidades em resultados desportivos.

Jorge Simão abandona o Paços o Ferreira após a 14.ª jornada e quatro derrotas consecutivas, três delas para o campeonato, com a equipa a arriscar terminar a ronda pela primeira vez esta época nos lugares de descida.

O técnico que agora deixa o emblema nortenho conseguiu seis vitórias em 23 jogos, entre I Liga (duas), taças de Portugal e da Liga (uma em cada competição) e Liga Conferência Europa (as restantes três), com destaque para o triunfo diante do Tottenham, de Inglaterra, por 1-0.

Simão, de 45 anos, já tinha orientado o Paços na temporada 2015/16, conduzindo na altura a equipa ao sétimo lugar do campeonato.