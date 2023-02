Jorge Simão já não é treinador do Santa Clara

© Manuel de Almeida/Lusa

O Santa Clara anunciou este domingo a rescisão do contrato com o treinador português Jorge Simão, que tinha chegado ao clube a meio do mês de janeiro.

A SAD do Santa Clara revela também, em comunicado, que o até aqui treinador-adjunto Danildo Accioly vai comandar a equipa "de forma interina".

Depois de sete jogos - dois empates e cinco derrotas para a liga - Jorge Simão deixa os açorianos em lugar de descida (17.º) da Primeira Liga, com 15 pontos.

O mais recente desaire aconteceu este sábado, quando o Santa Clara perdeu frente ao Marítimo por 3-1, sendo ultrapassado na tabela pelos madeirenses.

Jorge Simão tinha um contrato válido até ao final da temporada e era já o segundo treinador da equipa nesta época: sucedeu a Mário Silva, que saiu em janeiro.