Jorge Sousa arbitra clássico entre Sporting e FC Porto

Sporting, terceiro classificado com 26 pontos, e FC Porto, segundo com 35, procuram este domingo aproximar-se do líder © Pixabay

O árbitro Jorge Sousa foi nomeado para dirigir este domingo o clássico entre Sporting e FC Porto, da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Este vai ser o quinto embate entre leões e dragões que o árbitro da associação do Porto vai arbitrar, o terceiro no recinto verde e branco, em Lisboa, naquele que vai ser o seu 22.º jogo entre grandes e no qual vai contar com Carlos Xistra no videoárbitro (VAR).

Sporting, terceiro classificado com 26 pontos, e FC Porto, segundo com 35, procuram este domingo aproximar-se do líder e campeão Benfica, que no sábado venceu por 1-0 no terreno do Vitória de Guimarães e soma 42, no primeiro clássico de 2020, marcado para as 17h30.