José Fonte infetado com Covid-19. Domingos Duarte chamado à seleção

O defesa-central português José Fonte testou, esta terça-feira, positivo para infeção por Covid-19 e vai deixar o estágio da seleção nacional de futebol, que está a trabalhar em Oeiras.

A infeção do jogador é confirmada pela Federação Portuguesa de Futebol no site oficial. Na mesma nota, a FPF dá conta de que "os restantes jogadores, bem como equipa técnica e staff, testaram negativo na despistagem do SARS-Cov-2 e estão à disposição de Fernando Santos".

Domingos Duarte, dos espanhóis do Granada, foi chamado pelo selecionador nacional para preencher a vaga deixada por José Fonte para os encontros com Espanha, França e Suécia.