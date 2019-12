José Morais campeão sul-coreano de futebol com o Jeonbuk

© Jorge Amaral/Global Imagens

O Jeonbuk Motors, treinado pelo português José Morais, sagrou-se este domingo campeão sul-coreano de futebol, ao vencer em casa o Gangwon e beneficiar da derrota do Ulsan Hyundai na última jornada.

Na última jornada da fase do apuramento de campeão, Son Joon-Ho marcou o único golo da vitória do Jeonbuk sobre o Gangwon, por 1-0.

A equipa de José Morais entrava para a derradeira ronda a três pontos do Ulsan e praticamente afastado do título, mas acabou por ver o rival perder em casa com o Pohang, por 4-1.

O Jeonbuk e o Ulsan terminaram o campeonato com os mesmos 79 pontos, mas com vantagem para a equipa de José Morais, que conquistou o seu sétimo título, o terceiro consecutivo e o quinto nos últimos seis anos.

Este foi o segundo troféu nacional da carreira de José Morais, de 54 anos, depois de ter vencido a liga tunisina em 2008/09, ao serviço do Espérance de Tunis.