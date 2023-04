José Mourinho apontado ao Al Nassr com saída iminente de Rudi García

Os sauditas vão oferecer cem milhões de euros por duas temporadas ao treinador português © Riccardo Antimiani/EPA

O nome de José Mourinho está na lista dos proprietários do Al Nassr. O jornal desportivo espanhol "As" adianta que os sauditas vão oferecer cem milhões de euros por duas temporadas ao treinador português, atualmente na Roma.

Rudi Garcia está a ser criticado pelos maus resultados e o outro jornal espanhol, "Marca" revela que a relação com o balneário também não é boa. O jornal garante que o anúncio de de saída de Rudi García está por horas e que a decisão da direção do Al Nassr foi tomada depois de uma discussão que o técnico teve com os jogadores nos últimos dias.

Quando faltam jogar sete jornadas do campeonato da Arábia Saudita, o Al Nassr está no 2.º lugar da tabela classificativa com menos três pontos do que o líder, o Al Ittihad, do treinador português Nuno Espírito Santo.

Mesmo com a chegada de Cristiano Ronaldo, a época do Al Nassr não tem sido positiva. A equipa de CR7 também já foi eliminada da Supertaça da Arábia nas meias-finais.

O treinador português, que tem contrato com a Roma por mais uma época, treinou Cristiano Ronaldo no Real Madrid de 2010 a 2013.

A Roma entra em campo na quinta-feira para defrontar o Feyenoord, num jogo a contar para os quartos de final da Liga Europa.