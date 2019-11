José Mourinho é o novo treinador do Tottenham

José Mourinho © Matteo Bazzi/EPA

O Tottenham anunciou, esta manhã, a contratação de José Mourinho para novo treinador. O clube londrino assinou contrato com o técnico português por quatro épocas.

"Estamos muito satisfeitos por anunciar a contratação de José Mourinho como treinador principal até ao final da época de 2022/2023", informou o clube, num comunicado publicado na sua página oficial na internet.

"Estou entusiasmado por juntar-me a um clube com tanta tradição e com apoiantes tão dedicados. A qualidade da equipa e da academia entusiasma-me. Trabalhar com estes jogadores foi o que me atraiu", afima José Mourinho, na nota publicada pelo clube inglês.

O Tottenham classifica o português como "um dos treinadores mais bem-sucedidos do mundo", apontando os "25 troféus" conquistados por Mourinho.

"Ele é reconhecido pelas suas proezas táticas e treinou clubes como o FC Porto, Inter de Milão, Chelsea, Real Madrid e Manchester United", recordou o clube, no comunicado. "[Mourinho] venceu um título nacional em quatro países diferentes (Portugal, Inglaterra, Itália e Espanha) e é um de apenas três treinadores que ganharam duas vezes a Liga dos Campeões com dois clubes, o FC Porto em 2004 e o Inter de Milão em 2010. Também venceu três vezes a Premier League com o Chelsea (2005, 2006, 2015)."

"Ele tem uma experiência muito rica, consegue inspirar equipas e é um grande estratega (...). Acreditamos que vai trazer energia e esperança ao balneário", declarou o presidente do Tottenham, Daniel Levy.

Notícia atualizada às 7h21