José Pedro Fontes vence Rali Vidreiro discutido à décima de segundo

José Pedro Fontes (Citroën C3) venceu este sábado o Rali Vidreiro, na Marinha Grande, oitava e penúltima prova do Campeonato de Portugal de Ralis, por apenas seis décimos de vantagem para o líder, Ricardo Teodósio (Skoda Fabia).

Os dois pilotos mantiveram uma acesa disputa ao longo das cinco especiais do dia, alternando no comando da prova, com a liderança sempre presa por décimos de segundo.

Teodósio começou o dia a vencer a especial em Mata Mourisca, ficando com uma vantagem de 4,4 segundos para a concorrência.

José Pedro Fontes respondeu na especial seguinte, em Assanha da Paz, saltando para a frente da classificação da prova por apenas seis décimos de segundo.

O algarvio do Skoda Fabia recuperou o comando na segunda passagem por Mata Mourisca, mas apenas com uma décima de vantagem para Fontes.

Na segunda passagem pelos 22,15 quilómetros de Assanha da Paz deram uma ligeira folga a Teodósio, que ganhou duas décimas de segundo.

Tudo se decidiu na derradeira especial, em S. Pedro de Moel, com José Pedro Fontes a vencer o troço com nove décimos de segundo de vantagem sobre Teodósio, que viu, assim, escapar-lhe o triunfo na prova por apenas seis décimos.

"Foi uma vitória especial com adversários tão duros. Foi uma luta muito renhida com o Ricardo Teodósio. Fomos nós os vencedores, mas, se fossem eles, seria igualmente uma vitória justa. Acreditámos até ao fim que poderíamos subir ao lugar mais alto do pódio, mas os últimos troços foram muito difíceis com alguns problemas de travões. Estamos muito felizes com este resultado ", disse José Pedro Fontes

Ainda assim, Ricardo Teodósio aumentou a vantagem no campeonato pois Bruno Magalhães (Hyundai i20) foi apenas terceiro, a 8,2 segundos de Fontes, com Pedro Meireles (VW Polo) já a 1.03,5 minutos e Armindo Araújo (Hyundai i20) a 1.19,3 minutos.

Nas duas rodas motrizes, Gil Antunes e Diogo Correia, num Renault Clio R3T, foram os vencedores. Antunes é já virtual campeão quando falta uma prova para o final da temporada.

Com estes resultados, Teodósio chega à derradeira prova da temporada, o Rali Casinos do Algarve, na liderança do campeonato, com 140,43 pontos.

Bruno Magalhães é segundo, com 132,37, seguido de Armindo Araújo, com 116,94. José Pedro Fontes, que festejou na Marinha Grande a segunda vitória consecutiva, tem 114,12 pontos, quando ainda estão 30 em jogo.

A prova algarvia realiza-se nos dias 1 e 2 de novembro.