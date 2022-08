José Peseiro escolhe dupla no meio campo do Sporting. Jaime Pacheco vê Otávio a partir do banco

O FC Porto-Sporting tem início às 20h30 © Pedro Correia/Global Imagens

Joga-se esta noite o primeiro grande clássico da nova temporada de futebol. FC Porto e Sporting dão às 20h30 o pontapé-de-saída no Dragão e há algumas dúvidas em relação aos onze iniciais que os dois treinadores vão apresentar. A principal dúvida está no meio campo do Sporting. Sem Matheus Nunes, Rúben Amorim não deve inventar muito.

Em entrevista à TSF, José Peseiro, antigo treinador de Sporting e Porto, aposta em Ugarte e Morita: "É a dupla mais previsível, mas o Rúben Amorim já mostrou capacidade e qualidade para reinventar. Ainda assim, aquilo que é mais previsível para todos que acompanhamos de fora, é jogar essa dupla."

Quanto ao FC Porto, Sérgio Conceição deve fazer regressar Otávio ao 11, mas Jaime Pacheco, também ouvido pela TSF, afirma que às vezes os treinadores também gostam de ter boas armas no banco: "O treinador, tendo essas alternativas, muitas vezes há jogadores que são mais importantes para entrar durante o desafio do que a titular. O importante é defender os interesses coletivo da equipa, que está durante o jogo e não no início."

Em relação ao jogo, o ex jogador de Porto e Sporting, acredita que não vai ser muito diferente dos últimos embates entre dragões e leões: "Acima de tudo, é importante dizer que as equipas estão em pé de igualdade em relação à época passada. Apesar de terem perdido alguns jogadores, a espinha dorsal é a mesma, portanto, é mais o limar ou afinar nuances relacionados com aquilo que é a organização do jogo", explica Jaime Pacheco.

Já José Peseiro, dá ligeiro favoritismo ao FC Porto, porque joga em casa, mas avisa que o Sporting também tem argumentos para ganhar no Dragão: "Não olhando a resultados, pois eles dizem que o Porto só ganhou - o Sporting tem um empate e uma vitória - devo dizer que o resultado é imprevisível. Evidentemente que o FC Porto é favorito porque joga em casa, mas o Sporting já mostrou argumentos que pode fazer um bom jogo no Dragão e discutir o resultado."

O FC Porto-Sporting tem início às 20h30 e conta relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt. A emissão especial desporto na antena da TSF começa logo depois do noticiário das 19h00