José Peseiro explica porque não chegou a acordo com a Nigéria

José Peseiro não vai ser selecionador da Nigéria © Carl de Souza/AFP (arquivo)

Por Tiago Santos 08 Fevereiro, 2022 • 16:57

O convite surgiu há mês e meio. A federação nigeriana de futebol começou a negociar com o treinador português José Peseiro para que este pudesse liderar a equipa ainda na Taça das Nações Africanas (CAN) no início de 2022. Explica o treinador em entrevista à TSF que as negociações terminaram sem um acordo.

"O que aconteceu é que não houve acordo sobre cláusulas contratuais e as questões financeiras. E por isso não vou para a Nigéria", resume o antigo selecionador da Venezuela ao telefone com a TSF.

"O que aconteceu é que não houve acordo", diz José Peseiro à TSF 00:00 00:00

Ao contrário do que foi dito na imprensa local, José Peseiro garante que nunca houve acordo com a federação nigeriana: "Disseram que seria o treinador após a CAN. Quando começamos as negociações seria até para fazer CAN, mas houve alguns impedimentos burocráticos com este treinador [Augustine Eguavoen]. A questão é que, ao contrário do que foram dizendo, eu nunca confirmei que seria treinador após a CAN (...). Nunca se confirmou o que foi dizendo a federação: que eu seria o treinador, ou que já teriam uma casa para mim em Abuja".

"Por várias vezes, tanto o presidente da federação como outros elementos disseram que seria o selecionador após a CAN", explica. Uma informação errada, revela José Peseiro. As duas partes mantinham apenas negociações.

José Peseiro explica à TSF a quebra nas negociações com a Nigéria 00:00 00:00

Esta terça-feira a federação nigeriana confirmou que Augustine Eguavoen vai continuar à frente dos destinos da seleção local.