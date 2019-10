Harvey Elliott foi suspenso duas semanas © David Klein/Reuters

O futebolista do Liverpool Harvey Elliott foi esta sexta-feira suspenso por duas semanas pela federação inglesa (FA), após ter ridicularizado o avançado do Tottenham Harry Kane nas redes sociais.

De acordo com a FA, Elliott, de 16 anos, "violou as regras da competição" ao referir-se ao internacional inglês em termos depreciativos e utilizando expressões que "incluíam referências a deficiência".

O vídeo do avançado do Liverpool foi gravado depois da final da última Liga dos Campeões, em que os 'reds' derrotaram o Tottenham, no qual joga Harry Kane, sendo que, nessa altura, Elliott ainda estava ao serviço do Fulham.

Na altura, Harvey Elliott mostrou-se arrependido pela atitude e pediu desculpas, justificando que o vídeo foi divulgado num grupo de amigos e que apenas tinha como intenção brincar com os amigos que são adeptos do Tottenham.

Além das duas semanas de suspensão, até 24 de outubro, Elliott foi multado em 400 euros e terá ainda de frequentar um programa de educação da FA.

Harvey Eliott tornou-se, em maio, o jogador mais jovem de sempre a atuar numa partida da Liga inglesa, então ao serviço do Fulham.