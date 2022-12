Jovem morre atropelado em Montpellier no final do França-Marrocos

© Sylvain Thomas/AFP

Um jovem morreu esta quarta-feira em Montpellier, no final da vitória de França sobre Marrocos para o Mundial de futebol, atropelado por um condutor que se colocou em fuga, divulgaram o departamento de Hérault e órgãos de comunicação franceses.

O adolescente foi transportado para o hospital de urgência mas acabou por morrer, explicou o departamento de Hérault, no sul de França, em comunicado.

O veículo envolvido no incidente foi recuperado próximo do local e apreendido, estando as forças policiais a investigar o sucedido, acrescentou.

De acordo com vários órgãos de comunicação social franceses, o adolescente de 14 anos era de origem marroquina e o condutor do veículo encontra-se em fuga.

Imagens do incidente, que estão a circular nas redes sociais, mostram um condutor a acelerar sobre um grupo de adeptos da seleção do Magrebe, depois de ver a sua bandeira francesa arrancada da sua viatura.

Paris, bem como outras cidades francesas, e Bruxelas registaram distúrbios esta quarta-feira à noite, no final do encontro que terminou com a vitória da França sobre Marrocos (2-0), para a meia-final do Mundial de futebol no Qatar.

A campeã em título França 'carimbou' esta quarta-feira face a Marrocos o 'passaporte' para uma quarta final de um Mundial de futebol, sendo a primeira a somar três presenças no jogo decisivo no Século XXI.

Finalista vencida em 2006 e campeã mundial em 2018, a formação gaulesa, também vencedora da prova em 1998, em casa, selou a presença na final de 2022, ao bater na segunda meia-final o conjunto africano por 2-0, em Al Khor, no Qatar.

Na final inédita de domingo, em Lusail, no Qatar, pelas 15h00 (em Lisboa), a França vai encontrar a Argentina, que na terça-feira garantiu a sua sexta final, ao bater a Croácia por 3-0, com um tento de Messi e dois de Alvarez.