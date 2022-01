Judoca Catarina Costa conquista medalha de ouro em -48 kg no GP de Portugal

Catarina Costa © Fernando Fontes / Global Imagens (arquivo)

A judoca portuguesa Catarina Costa conquistou esta sexta-feira a medalha de ouro na categoria de -48 kg no Grande Prémio de Portugal, ao vencer na final a sul-coreana Hyekyeong Lee, por 'waza-ari'.

Catarina Costa, que foi quinta classificada nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, teve uma prestação perfeita no primeiro dia do Grande Prémio, que Portugal recebe pela primeira vez, com quatro combates disputados.

A judoca de Coimbra, 12.ª do ranking mundial e primeira cabeça de série, venceu, sucessivamente, a uzbeque Khalimajon Kurbonov, a italiana Asia Avanzato, ambas por 'ippon', a francesa Melanie Vieu, por 'waza-ari', e na final a sul-coreana.

Costa discutiu a decisão até ao prolongamento, período após os quatro minutos iniciais, e venceu com uma 'varredura de pés', aos 37 segundos do 'golden score', 4.37 minutos totais de combate.