Judoca Patrícia Sampaio conquista medalha de bronze nos Mundiais de juniores

A judoca portuguesa Patrícia Sampaio conquistou este sábado a medalha de bronze na categoria de -78 kg nos Mundiais de juniores em Marraquexe, numa competição em que venceu três de quatro combates. Na luta pelo bronze, já depois de perder nas meias-finais, Patrícia Sampaio, de 20 anos, venceu a croata Petrunjela Pavic, por ippon, a pontuação máxima no judo.

A judoca portuguesa, que ocupa uma posição de qualificação para Tóquio2020 - é 15.ª na hierarquia - é atual bicampeã europeia na sua categoria, depois de ter vencido os -78 kg nos Europeus de Vaantaa, este ano, e em Sofia, em 2018.

Este sábado, em Marraquexe, a judoca, que foi quinta classificada nos Mundiais de seniores deste ano, em agosto, em Tóquio, venceu ainda a brasileira Giovanna Fontes, por ippon, e a alemã Raffaela Igl, também por ippon.

Nas meias-finais, perdeu com a holandesa Renee Van Harselaar, que conquistou a medalha de prata, depois de perder na final com a japonesa Rinoko Wada. Portugal competiu desde quarta-feira nos Mundiais de juniores em Marraquexe com 10 judocas - Raquel Brito (-48 kg), Beatriz Barata (-57 kg), Mafalda Ezequiel (-57 kg), Joana Crisóstomo (-70 kg), Patrícia Sampaio (-78 kg), André Diogo (-60 kg), Francisco Costa (-73 kg), João Fernando (-73 kg), Damian Troianschi (-81 kg) e Alexandre Teodósio (-100 kg) -, chegando ao pódio neste último dia.