Julen Lopetegui renova contrato com o Sevilha até 2024

10 Janeiro, 2021

O treinador Julen Lopetegui renovou contrato com o Sevilha por mais duas temporadas, até 2024, anunciou este domingo o clube da Liga espanhola de futebol, ao serviço do qual o técnico cumpre a segunda época.

Lopetegui, que tinha vínculo até junho do próximo ano, chegou ao Sevilha em 2019 e, neste período, tornou-se "o treinador com maior percentagem de triunfos" na história do emblema andaluz, segundo assinalou o clube em comunicado.

Na primeira época, o técnico basco conduziu os sevilhanos ao quarto lugar da Liga espanhola e encerrou o exercício 2019/20 com a conquista da Liga Europa, a sexta da história do clube, numa final diante do Inter Milão (3-2).

Quando estão decorridas 18 jornadas, o Sevilha ocupa o sexto lugar do campeonato, embora tenha dois jogos em atraso, e garantiu a qualificação para os oitavos de final da Liga dos Campeões, em que vai defrontar o Borussia Dortmund.

Lopetegui, de 54 anos, iniciou a carreira de treinador em 2003/04, ao serviço do Rayo Vallecano - clube no qual encerrou o percurso de jogador -, antes de passar pela equipa B do Real Madrid e pelas seleções jovens de Espanha.

Em 2014/15 assumiu o comando do FC Porto, mas depois de ter ficado atrás do campeão Benfica na primeira época, acabou por ser demitido no decorrer da segunda (2015/16).

Seguiu-se uma passagem pela seleção principal de Espanha, a qual abandonou dias antes do início do Mundial2018, para assinar pelo Real Madrid. Contudo, durou pouco mais de dois meses no cargo.