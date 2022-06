Júlia tem 80 anos e apanha ondas com a equipa sénior do Surf Clube de Viana

Por Ana Peixoto Fernandes 27 Junho, 2022 • 08:19 Partilhar este artigo Facebook

O Surf Clube de Viana (SCV) avançou há um ano com o projeto "Blue Gym", que leva 16 seniores ao mar para apanhar ondas. São 14 mulheres e dois homens, que se reúnem todas as semanas na praia do Cabedelo em Viana do Castelo. A mais nova tem 64 anos e a mais velha tem 80.

Júlia Camelo, "Juquinha" ou "Julinha", para os amigos surfistas, é a "queridinha" da equipa criada em maio de 2021.

"Isto é uma lufada de juventude", comenta a octogenária de Viana do Castelo, antiga funcionária da Segurança Social, que descobriu o bodyboard através de uma amiga. "Adorei sempre o mar, desde miúda. Gosto muito de nadar e quando me foi oferecida esta oportunidade, aproveitei. Estou encantada e espero estar cá muitos anos para surfar", conta, referindo que "foi das primeiras do grupo a apanhar ondas" há um ano e "é muito bom". "Chamo a este desporto, voar sobre as ondas", diz.

"Juquinha" e os seu "jovens" amigos começaram a praticar a bodyboard, a medo, mas hoje em dia esperam ansiosamente pelos dias em que vão vestir o fato de neoprene e fazer-se às ondas nas águas geladas cheios de alegria.

As aulas para o grupo decorrem "à terça-feira em terra e ao sábado no mar". Fátima Carvalho, monitora do SCV, afirma que "toda a gente se sente feliz e não há medo". "Estamos aqui de uma forma sistemática e continua, durante o verão e o inverno, faça frio ou calor, esteja a água gelada ou com peixes-aranha, nada impede que a gente venha fazer aula", indica.

Alice Aleixo de 75 anos, mãe do presidente do SCV, João Zamith, brinca: "Mãe de surfista, sabe surfar". "Gosto muito desta sensação de liberdade, de camaradagem e de alegria. E de emoções fortes, também acontecem quando fazemos uma boa onda", afirma.

E o filho João, defende: "O surf não tem idade. A limitação está na nossa cabeça. Temos dado provas já com as pessoas com deficiência [Marta Paço, cega e campeã em Surf Adaptado é atleta do clube] e neste momento os nossos alunos vão dos dois aos 80 anos. Isso enche-nos de orgulho"