Julian Draxler chega a Lisboa para assinar pelo Benfica

Julian Draxler está em Portugal para assinar um ano de empréstimo pelo Benfica, confirmou a TSF. O alemão de 28 anos chega à Luz, mas o PSG, clube que representa, vai continuar a suportar uma parte do salário.

O médio começou a carreira como profissional no Schalke 04 e, em 2015, foi contratado pelo Wolfsburgo. Em 2017, rumou a França e, até ao momento, representava o PSG.

No palmarés, Julian Draxler conta com um campeonato do mundo, conquistado pela Alemanha no Brasil, em 2014. Ao serviço dos parisienses, já conquistou quatro Ligue 1, o campeonato francês.

