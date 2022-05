Jurgen Klopp eleito treinador do ano em Inglaterra pelos seus pares

© AFP

Por Lusa 25 Maio, 2022 • 07:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, foi esta terça-feira eleito treinador do ano em Inglaterra pelos seus pares, recebendo o prémio da Associação de Treinadores (LMA) após uma época em que venceu dois troféus e foi segundo no campeonato.

"É uma grande honra, após uma época 'louca'. Ser eleito pelos próprios pares é o melhor", declarou o técnico germânico, de 54 anos, durante o jantar de gala em que recebeu o galardão.

Klopp liderou os 'reds', com o português Diogo Jota no plantel, em mais uma época, conseguindo a Taça de Inglaterra e a Taça da Liga, e ficando em segundo na 'Premier League', atrás do bicampeão Manchester City.

Fora das competições internas, pode ainda vencer um terceiro troféu, se bater o Real Madrid na final da Liga dos Campeões, no sábado, em Paris.

Para Klopp, vencer este troféu significa "que és um génio ou que tens a melhor equipa técnica contigo", garantindo não acreditar em prémios individuais "quando isto é um desporto coletivo".