Juve vence Atlético, Mourinho estreia-se na Champions com reviravolta

A Juventus de Ronaldo, que já estava apurada para a próxima fase da Liga dos Campeões, venceu esta noite em Turim, o Atlético de Madrid. O único golo do jogo foi apontado por Dybala, num livre direto. João Félix começou o encontro no banco e terá de ajudar o Atlético a qualificar-se para os oitavos no último jogo da fase de grupos.

Mourinho vence e já está nos oitavos

Em Londres, o Tottenham de José Mourinho venceu o Olympiacos, num jogo que começou mal para a equipa do técnico português. A equipa grega, orientada pelo português Pedro Martins, foi para o intervalo a vencer po 1-2. O central Rúben Semedo marcou o segundo golo da equipa de Atenas.

Depois do descanso, os Spurs conseguiram três golos, um de Aurier e dois do avançado Harry Kane. Com este resultado, a equipa do norte de Londres apurou-se para a próxima fase da Liga dos Campeões, somando 10 pontos no grupo B.