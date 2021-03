Taremi cabeceia à trave. Juventus 0-0 FC Porto (1.ª parte)

Por Guilherme de Sousa 09 Março, 2021 • 18:53 Partilhar este artigo Facebook

Dezassete anos depois da glória em Old Trafford, o FC Porto tinha em mãos uma tarefa igualmente difícil, desta vez perante a Juventus de Cristiano Ronaldo em Turim. Tal como em 2003, os dragões partiam para este encontro com vantagem, depois da vitória em casa por 2-1.

Antes do início do jogo, Sérgio Conceição teve boas notícias. O indiscutível capitão Pepe e Jesús Corona recuperaram dos toques que sofreram frente ao Gil Vicente e foram chamados à equipa inicial. Também Mbemba, que tinha tido um problema muscular, regressou ao centro da defesa.

Já do lado da equipa de Andrea Pirlo, o ex-Sporting Demiral fazia dupla no centro da defesa com Bonucci. No meio campo, Arthur juntava-se a Rabiot e Ramsey e, na frente de ataque, o espanhol Morata acompanhava Cristiano Ronaldo.

A primeira oportunidade do jogo pertenceu aos campeões italianos, com um cabeceamento de Álvaro Morata na área. Marchesín defendeu por instituto e negou o primeiro golo do encontro.

Os minutos iniciais ficaram marcados pela grande intensidade de ambas as equipas. Depois da ameaça da formação de Turim, o FC Porto não se escondeu e acreditou que podia marcar. Aos seis minutos, Zaidu roubou a bola a Cuadrado e cruzou para Taremi, que no meio da área rematou à figura de Szczesny. Na recarga, o avançado iraniano antecipou-se a Bonucci e cabeceou à trave da baliza da Juventus.

Onze da Juventus: Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Arthur, Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo.

Suplentes: Pinsoglio, Buffon, Chiellini, de Ligt, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, McKennie, Bernardeschi, Kulusevski, Fagioli.

Onze do FC Porto: Marchesín; Manafá, Pepe, Mbemba, Zaidu; Sérgio Oliveira, Uribe, Otávio, Corona; Marega, Taremi.

Suplentes: Diogo Costa, Diogo Leite, Nanu, Sarr, Loum, Grujić, Fábio Vieira, Luis Díaz, Felipe Anderson, Toni Martínez, Evanilson, Francisco Conceição.

Árbitro: Björn Kuipers (NED)