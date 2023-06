Juventus oficializa despedida de Di María

Angel Di María deverá reforçar o Benfica © AFP

A saída do campeão do mundo argentino Di María da Juventus foi hoje oficializada pelo clube italiano, após a ligação do futebolista por uma temporada, durante a qual participou em 40 jogos e marcou oito golos.

"Obrigada, 'Fideo'", escreveu a 'Juve' na sua página oficial, com um texto a assinalar a "separação" do jogador e o percurso que fez na equipa italiana, nos golos que marcou e numa época coroada pelo título mundial com a Argentina.

A Juventus destaca a "grande classe" do extremo, de 35 anos, que junta na sua carreira a 'vecchia signora' ao Rosário Central, ao Benfica, ao Real Madrid, ao Manchester United e ao Paris Saint-Germain.

O jogador tem sido indicado como reforço quase certo do Benfica, no que será um regresso à Luz, onde se notabilizou naquela que foi então a sua primeira experiência europeia, após três épocas nas 'águias'.

A imprensa tem avançado que a contratação pelo Benfica, equipa pela qual se sagrou campeão nacional em 2009/10, estará por dias para ser oficializada, significando um regresso do extremo após 13 anos fora.