Juventus vence Atalanta e sobe ao segundo lugar da Serie A

A Juventus subiu este domingo ao segundo lugar da Liga italiana de futebol, competição na qual o Nápoles já assegurou o título, depois de vencer por 2-0 no terreno da Atalanta, em jogo da 34.ª jornada.

Um golo do jovem avançado inglês Samuel Iling Junior aos 56 minutos, e outro do sérvio Dusan Vlahovic, mesmo ao cair do pano (90+9), garantiram o triunfo da 'Juve', que aproveitou da melhor forma a derrota sofrida no sábado pela Lazio, que era segunda da classificação.

A formação de Turim, que na quinta-feira recebe o Sevilha, em jogo da primeira mão das meias-finais da Liga Europa, segue com 66 pontos, mais dois do que a Lazio, que no sábado perdeu por 2-0 na visita ao AC Milan.

O Nápoles, que já confirmou matematicamente a conquista do título de campeão, segue com 80 pontos e recebe hoje a Fiorentina, no Estádio Diego Armando Maradona.

A derrota mantém a Atalanta na sexta posição da tabela, em igualdade pontual (58) com a Roma, orientada por José Mourinho, que no sábado também perdeu em casa, por 2-0, com o Inter Milão.