Killian Mbappé quer vencer Liga dos Campeões que vai ficar na história

O avançado francês do Paris Saint-Germain Killian Mbappé assumiu este sábado a ambição de conquistar a Liga dos Campeões de futebol, numa edição que, devido à pandemia de Covid-19, vai ficar na história.

"Continua a ser a maior competição de clubes, sabemos que não temos adeptos aqui, mas vão estar a festejar onde quer que estejam. Vai continuar a ser um grande jogo, no qual todos vão querer ganhar. Queremos ganhar, até porque sabemos que, se o fizermos, vai permanecer nas nossas memórias por muito tempo", afirmou o internacional francês.

Na conferência de imprensa de antevisão do embate com os alemães do Bayern Munique, no domingo, para a final da Liga dos Campeões, Mbappé disse sentir-se confortável, presente onde sempre quis estar.

"Sempre quis jogar contra os melhores. Cabe-me jogar e dar o melhor", frisou, reconhecendo que erguer o troféu "seria uma enorme recompensa vencer a Liga dos Campeões por um clube francês, seria um grande feito", algo só obtido pelo Marselha, em 1992/93.

O avançado assegurou estar apto fisicamente, reconhecendo que a titularidade nas meias-finais, frente ao Leipzig (3-0), o favoreceu.

"Sinto-me cada vez melhor, a meia-final ajudou-me a estar em melhor forma. O Bayern é uma grande equipa, que gosta de impor o seu jogo, estudámos a forma de jogar, para descobrirmos algumas fraquezas e, agora, cabe-nos aproveitá-las. Mal podemos esperar por amanhã [domingo]", rematou.

Paris Saint-Germain, estreante em finais, e Bayern Munique, cinco vezes vencedor da prova e outras tantas finalista, disputam no domingo, a partir das 20:00, a final da edição de 2019/20 da Liga dos Campeões, no Estádio da Luz, em Lisboa, num encontro que vai ser arbitrado pelo italiano Daniele Orsato.