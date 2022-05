Krejcikova, campeã em título do Roland Garros, eliminada na primeira ronda

© EPA

A tenista checa Barbora Krejcikova, detentora do título, foi hoje eliminada na primeira ronda de Roland Garros, segundo torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com a francesa Diane Parry.

Krejcikova, número dois mundial, nunca tinha sido eliminada na primeira ronda de um 'major', mas foi surpreendida pela francesa, 97.ª da hierarquia, por 1-6, 6-2 e 6-3, em duas horas e oito minutos.

Pela segunda vez na segunda ronda de um torneio do 'Grand Slam', igualando o feito de 2019 na estreia em Paris, Parry vai agora defrontar a colombiana Camila Osorio, 66.ª do 'ranking' WTA.