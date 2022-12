Kylian Mbappé fica com a "consolação" de ser o melhor marcador do Mundial 2022

Kylian Mbappé © Tolga Bozoglu/EPA

O jovem avançado francês Kylian Mbappé sagrou-se esta segunda-feira melhor marcador da edição 2022 do Mundial de futebol, graças ao 'hat-trick' na final com a Argentina, uma 'consolação' para a perda do título.

Mbappé 'resgatou' duas vezes a França na final, com dois golos sobre o final dos 90 minutos regulamentares, aos 80 e 81, e outro com o fim do prolongamento à vista, aos 118, mas, depois do 3-3, os gauleses acabaram por tombar nos penáltis (2-4).

Com a ajuda de dois penáltis, o jogador do Paris Saint-Germain superou o argentino Lionel Messi, também jogador do clube gaulês, que se ficou por um 'bis' na final, aos 23 minutos, de grande penalidade, e aos 108. Di María também marcou, aos 35.

O '10' gaulês, sem qualquer tento de penálti, começou com um golo, mais uma assistência, face à Austrália (4-1), e depois 'bisou' frente à Dinamarca (2-1), antes de fechar a fase de grupos em 'branco', com apenas 27 minutos disputados com a Tunísia (0-1).

Nos 'oitavos', somou o segundo 'bis' na prova - e ainda nova assistência -, face à Polónia (3-1), para, então, igualar Eusébio e Messi e deixar para trás Cristiano Ronaldo, mas, depois, não faturou ou assistiu frente a Inglaterra (2-1), nos 'quartos', e Marrocos (2-0), apesar de ter estado nos dois golos, nas 'meias'.

Hoje, somou três golos e fechou com oito, o melhor registo desde que o brasileiro Ronaldo logrou idêntica marca na edição de 2002, incluindo um 'bis' na final com a Alemanha (2-0).

Depois disso, apenas dois jogadores tinham chegado aos seis golos, o colombiano James Rodríguez, em 2014, e o inglês Harry Kane, em 2018. Em 2006 e 2010, ninguém superou os cinco.

No que respeita ao 'hat-trick', foi o segundo em finais, depois do inglês Geoff Hurst, no 4-2 após prolongamento à RFA, em 1966, e também o segundo em 2022, replicado o do português Gonçalo Ramos à Suíça (6-1, nos oitavos de final).

Mbappé e Messi tinham chegado igualados no primeiro lugar, ambos com cinco golos, contra quatro dos companheiros de equipa Olivier Giroud e Julián Álvarez, respetivamente, que hoje ficaram em 'branco', partilhando o pódio.

Com os oito golos em 2022, Mbappé, que vai no seu segundo Mundial e conta 14 jogos, passou a somar 12 na história da prova, seguindo no sexto lugar, ao lado do brasileiro Pelé, e a um tento de Messi, que é quarto, ao lado do gaulês Just Fontaine.

O jovem gaulês tem, pelo menos, ainda dois Mundiais para fazer, com 27 e 31 anos, o que significa que está em excelente posição para atacar o recorde de 16 golos do alemão Miroslav Klose. O brasileiro Ronaldo tem 15 e o também alemão Gerd Müller conta 14.

- Lista dos melhores marcadores:

1. Kylian Mbappé, Fra 8 golos

2. Lionel Messi, Arg 7

3. Julián Alvarez, Arg 4

4. Olivier Giroud, Fra 4

5. Richarlison, Bra 3

6. Enner Valencia, Equ 3

7. Álvaro Morata, Esp 3

8. Cody Gakpo, Hol 3

9. Bukayo Saka, Ing 3

10. Marcus Rashford, Ing 3

11. Gonçalo Ramos, Por 3