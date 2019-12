Lage diz que não vale 20 milhões. Mas se valesse sabe o que a mulher faria

Bruno Lage durante a conferência de imprensa antes do jogo com o Famalicão © Carlos Costa/Global Imagens

O contrato que Bruno Lage assinou com o Benfica tem uma cláusula de rescisão cifrada em 20 milhões de euros, um valor que muitos consideram elevado para um treinador.

Questionado sobre o valor da cláusula, o treinador duvida do valor de mercado: "É o mundo de hoje. Se valesse 20 milhões, se calhar, a minha mulher punha-me à venda e ficava com o dinheiro", atirou o treinador dos encarnados em conferência de imprensa esta sexta-feira.

De resto o dinheiro, não parece ser o mais importante para o técnico das águias. "O mais importante é estarmos felizes, quer de um lado e do outro, fazendo sempre o nosso trabalho de forma dedicada e séria", afirmou durante a conferência de imprensa antes do jogo com o Famalicão.