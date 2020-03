Lage ironiza: "Colega que fazia perguntas sobre futebol não foi despedido, pois não?"

© Carlos Costa/Global Imagens

Por Gonçalo Teles 01 Março, 2020 • 19:15 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O treinador do Benfica, Bruno Lage, recorreu este domingo à ironia para reagir a uma pergunta sobre a confiança do presidente do clube, Luís Filipe Vieira, no seu trabalho.

"Está cá sempre presente, todos os dias, no treino. Quer que uma conversa pessoal seja transmitida cá para fora?", começou por perguntar o técnico das águias, que acrescentou acreditar "piamente" que a equipa técnica e os jogadores têm "condições mais do que suficientes para continuar a vencer".

"Já tinha saudades daquele seu colega que fazia perguntas sobre futebol. Não foi despedido, pois não?" 00:00 00:00

De seguida, e em comentário direto ao teor da pergunta, Lage questionou: "Ou quer pôr isto numa questão de voto de confiança?"

O treinador acabou por usar da ironia para encerrar o assunto: "Já estava a estranhar uma coisa, já tinha saudades daquele seu colega que fazia perguntas sobre futebol. Não foi despedido, pois não?"

Ao receber resposta negativa à sua pergunta, Lage exclamou "graças a Deus!"

O Benfica, líder da I Liga, recebe na segunda-feira, às 20:45, o Moreirense, 12.º classificado, em encontro da 23.ª jornada do campeonato, podendo entrar em campo na segunda posição se, antes, o FC Porto vencer no terreno do Santa Clara.