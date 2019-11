Lage quer Benfica a jogar "sem receio de nada" na Champions

O Benfica só venceu um jogo na presente temporada na Liga dos Campeões © Filip Singer/Reuters

O treinador do Benfica afirmou esta terça-feira que os 'encarnados' têm de jogar "sem receio de nada" e serem eficazes na visita ao Leipzig, para alimentarem esperanças no grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

"Não podemos ter medo. Foi o que disse aos jogadores. Não podemos olhar para trás, nem para o que ganhámos, nem para o que perdemos. Temos de olhar sempre para a frente, sem receio de nada", disse Bruno Lage, em conferência de imprensa.

O técnico, que fazia a antevisão do encontro da quinta jornada do grupo G, com os alemães do Leipzig, na quarta-feira, assegurou que o Benfica "joga em qualquer estádio para vencer" e que foi dessa forma que as 'águias' conquistaram o título nacional na última época.

"Temos de ter uma entrada forte no jogo. É uma oportunidade excelente para vencermos, perante uma boa equipa. No final, faremos as contas", referiu Lage, salientando: "O que nos falta são os três pontos do jogo em casa [com o Leipzig] e um ponto no jogo fora [Lyon ou Zenit]. Temos de prolongar no tempo o que de bom temos feito na competição."

A formação da Luz ocupa o quarto e último lugar do grupo G, com três pontos, resultantes de uma vitória e três desaires, enquanto o Leipzig é o líder, com nove. Contudo, Lage não atribuiu favoritismo aos germânicos.

"Tendo em conta o equilíbrio no grupo, em qualquer dos jogos é 50/50. A nossa obrigação é jogar olhos nos olhos, independentemente do adversário ser ou não mais forte", observou.

Quanto à 'receita' para sair de Leipzig com os três pontos, o técnico foi perentório: "Temos de manter o nível de jogo que tivemos na primeira volta, mas concretizar as oportunidades que produzirmos. No primeiro jogo [derrota por 2-1], produzimos várias, mas só fizemos um golo."

Questionado sobre se vai apostar novamente em alguns elementos da formação, como Tomás Tavares, que tem sido titular apenas na Liga dos Campeões, Bruno Lage limitou-se a dizer que "vai entrar o melhor 'onze' em campo, seja com jogadores da formação ou não".

Por seu lado, o guarda-redes Odysseas Vlachodimos assumiu que o Benfica terá de jogar "ao nível da 'Champions'" em Leipzig, considerando que os 'encarnados' ainda têm "chances realistas de avançar para a próxima fase".

"Sabemos que o Leipzig está em grande forma e tem feito muitos golos, mas estamos bem preparados para o jogo de amanhã [quarta-feira]. Temos de olhar jogo a jogo", afirmou, deixando elogios ao adversário: "Tem grandes qualidades, avançados rápidos, mas estamos preparados para isso."

O Benfica joga no reduto do Leipzig na quarta-feira, a partir das 20h00, numa partida que será dirigida pelo árbitro espanhol Jesus Gil Manzano.