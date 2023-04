Lakers renascem das cinzas e conquistam passagem aos "play-off" da NBA

Anthony Davis, centro-avançado dos Los Angeles Lakers, sorri enquanto interage com o centro-avançado dos Minnesota Timberwolves Karl-Anthony Towns durante o período de prolongamento © Etienne Laurent/EPA

A equipa de LeBron James precisou de um prolongamento para vencer os Minesota Timberwolves, por 108-102, resultado que garantiu ao clube de Los Angeles uma vaga nos "play-off".

Com este triunfo, protagonizado por LeBron James, com 30 pontos e 10 ressaltos, e por Anthony Davis, com 24 pontos e 15 ressaltos, os Lakers confirmaram o 7.º lugar na classificação da Conferência Oeste e agora na primeira ronda da fase final vão medir forças com os Memphis Grizzlies. Depois de lutarem contra uma desvantagem de 10 pontos, os Lakers saborearam a vitória.

"É disto que trata o nosso desporto - chegar a abril e ter a oportunidade de jogar na pós-temporada", disse James, de 38 anos, após a vitória. "Temos sido testados durante todo o ano e desde o intervalo All-Star temos jogado um bom basquetebol".

James projetou um cesto de três pontos para o internacional alemão Dennis Schroder, colocando o Los Angeles 98-95 à frente com apenas 1,4 segundos restantes.

Mas enquanto a equipa da casa se preparava para comemorar, foi marcada uma falta a Anthony Davis sobre Mike Conley, enquanto o veterano do Timberwolves tentava um empate. A equipa anfitriã mantive a liderança e após uma tentativa falhada de três pontos por parte de Taurean Prince, que poderia ter conseguido o empate, os Lakers conquistaram a vitória.

Na Conferência Este, os Atlanta Hawks também conseguiram garantir a qualificação para os "play-off" ao vencerem os Miami Heat, por 116-105. Na próxima fase vão ter pela frente os Boston Celtics.

Para os Timberwolves também não está tudo perdido. A equipa aguarda pelo desfecho do jogo entre New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder, na quarta-feira. O vencedor vai viajar para Minnesota já na sexta-feira para determinar quem ficará com a oitava colocação na Conferência Oeste. Essa equipe irá defrontar o Denver Nuggets na primeira ronda, ao passo que o derrotado estará na loteria.