LCE: Larne ou Aarhus no caminho do Paços. Ljubljana ou Birkirkara no do Santa Clara

O Paços de Ferreira vai defrontar Larne ou Aarhus na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa © LUSA

Por Lusa 19 Julho, 2021 • 13:55 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Paços de Ferreira vai defrontar Larne ou Aarhus na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de futebol, enquanto o Santa Clara enfrentará Olimpija Ljubljana ou Birkirkara, caso se apure, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon (Suíça).

A equipa pacense, que teve entrada direta nesta fase, jogará a primeira mão a 5 de agosto e a segunda no dia 12, ficando à espera do embate da segunda pré-eliminatória da edição inaugural da prova, entre Larne, da Irlanda do Norte, e Aarhus, da Dinamarca, para conhecer o adversário.

O Santa Clara, que disputa pela primeira vez as competições europeias, terá ainda de superar o Shkupi, da Macedónia do Norte, na segunda ronda preliminar, a 22 e 29 de julho, para poder defrontar os eslovenos do Ljubljana ou os malteses Birkirkara na terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa de 2021/22.