Leandro Ramos acredita que é possível chegar à final do dardo

O português Leandro Ramos disse acreditar que é possível chegar à final do lançamento do dardo, nos campeonatos do mundo de atletismo, em Eugene, nos Estados Unidos.

O lançador do Benfica, de 21 anos, entra em competição a partir das 18:35 locais (02:35 de sexta-feira em Lisboa), com o objetivo de chegar à final, marcada para sábado, às 18:35 (02:35 de domingo).

Leandro Ramos apresenta-se ao concurso em Eugene2022 no 14.º lugar do 'ranking' mundial e com a nona melhor marca do ano, os 84,78 metros do recorde nacional, que estabeleceu em Doha, em maio último.

"83,50 é uma marca possível. Embora ainda não tenha feito essa marca muitas vezes este ano, fiquei muito perto duas vezes e o meu recorde é acima disso. Penso que será possível, mas depende do dia, das condições, do vento e da temperatura", explicou.

O segundo atleta mais novo da delegação portuguesa, só 'batido' por Mariana Machado, por dois meses, é contundente quanto aos seus objetivos.

"Na minha cabeça, se não passar à final, vim aqui perder tempo. Eu vim para passar à final, se não conseguir, não vim fazer nada", vincou, reconhecendo que "ficaria muito satisfeito por estar na final", entre os 12 melhores do mundo.

O lançador luso vai disputar o grupo B da qualificação, juntamente com o granadino Anderson Peters, campeão do mundo, que lidera o 'ranking' mundial e detém a melhor marca do ano (93,07).