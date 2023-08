Leangel Linarez vence chegada a Ourém. Rafael Reis mantém liderança da Volta a Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

O ciclista venezuelano Leangel Linarez venceu esta quinta-feira a 1.ª etapa da Volta a Portugal, numa chegada ao sprint em Ourém.

O corredor da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua foi mais rápido do que os checos da Caja Rural Daniel Barbor e Tomás Bárta.

O português Rafael Reis chegou no grupo dos favoritos e mantém a camisola amarela, ainda que esteja agora com o mesmo tempo do que o vencedor da etapa, Leangel Linarez.

Esta sexta-feira, o pelotão percorrer 177,3 quilómetros entre Abrantes e Vila Franca de Xira na 2.ª etapa da prova. Pelo meio, os ciclistas vão enfrentar duas contagens de montanha: o Alto da Agruela (4.ª categoria) e Carvalha (3.ª categoria).