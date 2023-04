© Rodrigo Jimenez/EPA

Por Lusa 12 Abril, 2023 • 22:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O português Rafael Leão assistiu esta quarta-feira na vitória do AC Milan sobre o Nápoles (1-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, enquanto o Real Madrid imperou frente ao Chelsea (2-0).

Na receção ao 'desastrado' Chelsea, de Frank Lampard, o terceiro treinador da época e que hoje apostou de início no luso João Félix, o campeão em título Real Madrid, detentor de 14 'Champions', voltou a fazer jus ao estatuto na principal prova de clubes da UEFA.

O avançado francês Karim Benzema abriu o marcador no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, aos 22 minutos, num dos golos mais fáceis da carreira, em que apenas teve de encostar a bola para o fundo da baliza, após Kepa defender de forma incompleta uma tentativa de assistência do brasileiro Vinícus Júnior.

O ex-jogador e ex-treinador Frank Lampard, designado para finalizar a temporada, após os 'falhanços' de Thomas Tuchel e Graham Potter, via os 'blues' sem argumentos e sem bola para contrariar o poderio espanhol -- exceção foi o lance perigoso de Sterling -, com os merengues a estarem sempre mais próximos de dilatar a vantagem, que aconteceu já no segundo tempo.

O suplente utilizado Asensio entrou em campo aos 71 minutos, para fazer o 2-0 aos 74, servido por Vinícius, e deixar a eliminatória muito bem encaminhada, numa altura em que os ingleses já estavam em inferioridade numérica, face à expulsão de Ben Chiwell (59).

No lado espanhol, Karim Benzema apontou o 20.º golo contra adversários ingleses na 'Champions', apenas por Lionel Messi (27).

À mesma hora, em San Siro, no frente a frente entre o ainda detentor do título italiano, o AC Milan, e o mais do que provável vencedor da edição 2022/23 da Serie A, o Nápoles, o desfecho foi sorridente para os milaneses.

Se os 'rossoneri' tiveram o luso Rafael Leão entre os titulares, os napolitanos contaram com Mário Rui, mas estiveram privados do artilheiro Victor Osimhen e de Giovanni Simeone, ambos lesionados, o que acabou por ter consequências, já que saíram da região da Lombardia derrotados.

Através de uma transição rápida, por culpa do desequilíbrio de Brahim Diaz, a bola chegou até Leão, que serviu o argelino Ismael Bennacer, para este, de pé esquerdo, rematar forte e colado, com o guardião Meret a não conseguir defender, aos 40 minutos.

Após o descanso, a missão para a equipa de Luciano Spalletti ficou ainda mais complicada, quando o camaronês Anguissa recebeu ordem de expulsão, por acumulação de cartões amarelos, num espaço de quatro minutos, mas com o Nápoles a 'aguentar-se' na eliminatória.

Os encontros da segunda mão dos quartos de final realizam-se em 18 e 19 de abril, com o vencedor da 'final antecipada' entre Manchester City e Bayern Munique a medir forças com Real ou Chelsea, enquanto o Benfica, que na terça-feira perdeu na Luz com o Inter (2-0), poderá ter pelo caminho o vencedor do Nápoles-AC Milan.