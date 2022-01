Leões em vantagem. Leça 0-2 Sporting (intervalo)

© Pedro Rocha/Global Imagens

O Sporting deslocou-se a Paços de Ferreira para defrontar a equipa sensação da Taça de Portugal. Pela frente, os leões tinham o Leça, que milita no Campeonato de Portugal.

O emblema de Matosinhos já tinha tirado da prova rainha clubes como Arouca e Gil Vicente. Mas para este encontro, depois da derrota nos Açores, Rúben Amorim optou por refrescar a equipa, dando a titularidade a jogadores menos utilizados.

Um deles foi o brasileiro Bruno Tabata que ficou na história do encontro. Logo aos 12 minutos, numa jogada individual, o internacional canarinho entrou na área, fintou a defesa da casa e abriu o marcador. O remate ainda sofreu um desviu antes de parar nas redes do Leça.

A superioridade começava, naturalmente, a sobressair e as peças do meio campo do Sporting conseguiram criar muitas dificuldades ao Leça. Em cima da meia hora, os leões aumentaram a vantagem.

Num lance de insistência a meio campo, Ugarte saiu da pressão e progrediu no terreno. A bola chegou aos pés de Matheus Nunes, que entrou na área e fez o 2-0.

Onze do Leça: Gustavo Galil; Materazi, Miguel Lopes, Henrique, Nuno Barbosa, Luís Neves, Nani, Joel Mateus, Álvaro Milhazes, Diogo Ramalho e Rui Bruno.

Onze do Sporting: Virgínia; Porro, Inácio, Neto, Feddal, Rúben Vinagre ; Ugarte, Matheus Nunes; Nuno Santos, Tabata e Tiago Tomás.

O vencedor do jogo entre Leça e Sporting cruzará nas meias-finais com a equipa apurada do embate entre Vizela e FC Porto.