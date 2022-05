Lecce e Cremonese garantem subida à Serie A

© Massimo Pica/EPA

Por Lusa 07 Maio, 2022 • 00:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Lecce e Cremonese garantiram esta sexta-feira a subida à Liga italiana de futebol na próxima época ao terminarem nos dois primeiros lugares da segunda divisão, após vencerem Pordenone e Como, respetivamente, na 38.ª e última jornada.

No entanto, o Lecce, que tinha descido à Serie B em 2020, sobe à Serie A como campeão, depois de receber e vencer hoje o Pordenone, último classificado, por 1-0, enquanto o Cremonese, que estava afastado do escalão principal há 26 anos, desde 1995/96, fá-lo em segundo lugar, com 69 pontos, menos dois do que o líder, após a vitória por 2-1 em Como.

Já ao Monza, clube do antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, bastava-lhe vencer hoje para assegurar a subida direta, como segundo classificado, mas perdeu em Perugia, por 1-0, e foi remetido para os 'play-offs' de subida, que envolverão seis equipas e cujo vencedor ocupará a terceira vaga na Serie A.

O terceiro clube a subir à Serie A será conhecido no final de maio, após várias jornadas nos 'play-offs' entre as equipas que terminaram entre o terceiro e o oitavo lugares, ou seja, o Pisa, o Monza, o Brescia, o Ascoli, o Benevento e o Perugia.

Todavia, o terceiro e o quarto classificados, Pisa e Monza, só entram em competição nas meias-finais dos 'play-offs', enquanto os quinto, sexto, sétimo e oitavo, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia, entram em ação nos quartos de final.