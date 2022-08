Leeds surpreende Chelsea com vitória categórica. West Ham continua a desiludir

© Andrew Yates/EPA

O Leeds venceu este domingo de forma categórica o Chelsea (3-0) e ascendeu, provisoriamente, ao pódio da Liga inglesa de futebol, juntamente com o Brighton, que triunfou em Londres e 'atirou' o West Ham (2-0) para último.

Em Elland Road, os 'blues' tiveram uma tarde para esquecer, nomeadamente o guarda-redes Mendy, que facilitou bastante no momento de aliviar a bola da sua grande área, permitindo a Aaronson abrir o marcador, aos 33 minutos.

A equipa comandada por Thomas Tuchel acusou o golo sofrido e, pouco depois, foi o ex-benfiquista Rodrigo (37) a cabecear para o fundo das redes e a piorar o cenário para o Chelsea, que nunca se conseguiu encontrar no jogo da terceira jornada.

Jack Harrison, que tinha servido Rodrigo no segundo tento, viu o espanhol retribuir-lhe a assistência para colocar um ponto final, aos 69 minutos, nas aspirações dos visitantes, que ainda viram o central senegalês Koulibaly receber o segundo cartão amarelo e consequente expulsão.

Com este triunfo, o Leeds sobe ao terceiro posto, com os mesmos pontos de Brighton (quarto) e Tottenham (segundo), todos a dois pontos do líder Arsenal, que pode ser 'apanhado' pelo campeão Manchester City ainda no dia de hoje, se vencer o Newcastle.

Já o Chelsea, averbou o primeiro desaire e segue no 12.º lugar, com quatro.

À mesma hora, o Brighton deslocou-se à capital inglesa para agudizar o mau início de época do West Ham, que soma três derrotas em outros tantos encontros na prova.

No London Stadium, os 'seagulls' deram continuidade ao bom momento e abriram o marcador através de um pontapé do argentino Mac Allister, aos 22 minutos, da marca do 'onze' metros, a castigar um falta cometida pelo defesa Thilo Kehrer.

O central alemão, contratado nos últimos dias ao Paris Saint-Germain, é o primeiro jogador a cometer um penálti na sua estreia na Premier League pelo West Ham, desde o português José Fonte contra o Manchester City, em fevereiro de 2017.

No segundo tempo, Pascal Gross tocou de forma sublime para isolar o belga Leandro Trossard, que só com Fabianski pela frente, aumentou a vantagem para 2-0, deixando os 'hammers' no último lugar na classificação, ainda sem pontos, tal como Manchester United (menos um jogo).

A partir das 16:30, o campeão Manchester City, dos portugueses João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, joga em St James' Park, frente ao Newcastle.