Leicester goleado pelo antepenúltimo pode ser ultrapassado pelo Manchester United

O quarto classificado da Liga inglesa de Futebol, Leicester, foi hoje batido por 4-1 pelo Bournemouth (18.º) e pode ser ultrapassado pelo Manchester United, naquele que é o último lugar que dá acesso à Liga dos Campeões.

A jogar fora, o Leicester, que foi o surpreendente campeão da época de 2015/16 da Premier League, até se adiantou no marcador, pelo invevitável Jamie Vardy, e conservou a vantagem até ao intervalo.

Mas, no segundo tempo, só deu Bournemouth, que chegou à igualdade aos 66 minutos, através de um penálti convertido pelo médio inglês Junior Stanislas. Logo no minuto seguinte, a formação da casa chegou à vantagem, graças a Dominic Solanke. Na sequência do lance, o defesa turco Caglar Soyuncu agrediu um adversário dentro da baliza, e viu o vermelho direto, reduzindo os 'foxes' a 10 elementos.

Depois, um autogolo de Jonny Evans (83 minutos), deu o 3-1 para o Bournemouth e, aos 87, Solanke 'bisou' no encontro e fixou o resultado final nos 4-1.

Com a vitória, o antepenúltimo classificado da Liga inglesa, com 31 pontos, pode sonhar com a permanência, enquanto o Leicester (59 pontos) falhou o 'assalto' ao terceiro lugar, após a derrota do Chelsea no sábado, e, pior, vê o seu quarto posto em risco, uma vez que o Manchester United (58 pontos), de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, recebe na segunda-feira o Southampton, e pode ascender à última posição que dá qualificação para a 'liga milionária'.

Nos outros jogos da Premier League disputados hoje, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, bateu o Everton por 3-0, enquanto o Aston Villa ganhou por 2-0 ao Crystal Palace. Já o Tottenham venceu em casa o Arsenal por 2-1, resultado que permitiu à formação treinada por José Mourinho ultrapassar o rival na tabela classificativa da Liga inglesa de futebol e aproximar-se dos lugares europeus.

Com os três pontos, a turma de Mourinho ultrapassou o Arsenal na classificação, ficando agora no oitavo posto com 52 pontos, mais dois do que a equipa orientada pelo espanhol Mikel Arteta, que segue logo atrás (9.º).

Decorridas 35 jornadas (faltam três), o Tottenham está a dois pontos do sétimo lugar, ocupado pelo Sheffield United, que dá acesso à Liga Europa.