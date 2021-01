Leiria vai receber a Final da Taça a Liga até 2024

© José Carmo / Global Imagens

Por Teófilo Fernando com Sara Beatriz Monteiro 23 Janeiro, 2021 • 13:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em dia de Final da Taça a Liga, em Leiria, o presidente Pedro Proença, anuncia que o município leiriense irá acolher a final four da competição por mais um ano do que o que estava acordado. Uma revelação feita esta manhã no webinar "Record Talks Allianz Cup".

O presidente da Liga pretende compensar a cidade que este ano esteve privada da habitual festa que envolve a competição: "Para nós esta competição está amputada do seu princípio maior que é o podermos ter uma final four. Esta relação são mais do que três jogos. É uma relação com a comunidade. Falta a festa".

Assim, Leiria será a cidade palco da decisão da prova até 2024, sendo que o acordo, entre a autarquia e a Liga, estava assinado até 2023.