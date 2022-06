Leonardo Jardim oficializado como novo treinador do Shabab Al-Ahli

© Carlos Manuel Martins/Global Imagens (arquivo)

O português Leonardo Jardim é o novo treinador do Shabab Al-Ahli, clube de futebol dos Emirados Árabes Unidos com o qual rubricou contrato por uma temporada, revelou o clube na sua página oficial.

"Welcome (benvindo)", pode ler-se na comunicação tornada pública na página do Twitter do Shabab Al-Ahli, quinto classificado na última edição da Liga dos Emirados.

Leonardo Jardim, que deixou em fevereiro o comando técnico dos sauditas do Al-Hilal, com os quais se sagrou campeão asiático em novembro de 2021, vai assim abraçar novo desafio no médio oriente, adiando um possível regresso à Europa, ou mesmo uma eventual estreia no campeonato brasileiro, para o qual chegaram a apontar ser candidato ao Flamengo, atualmente orientado por Paulo Sousa.

Além desta nova experiência nos Emirados, o treinador, de 47 anos, já passou no estrangeiro por clubes como o Olympiacos, no qual se sagrou campeão e vencedor da Taça gregos em 2012/13, e o Mónaco, no qual foi campeão francês em 2016/17.

Em Portugal, depois de ter saído da Madeira, onde se estreou como treinador ao serviço da Camacha, Jardim orientou ainda o Beira-Mar, o Sporting de Braga e o Sporting.