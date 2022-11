Lesão afasta Danilo dos dois próximos jogos no Mundial do Catar

Danilo Pereira © José Sena Goulão/Lusa

Fernando Santos não vai poder contar com Danilo Pereira para os dois jogos da fase de grupos do Mundial do Catar. O central português está lesionado e por isso não joga a partida desta segunda-feira frente ao Uruguai, nem o jogo da próxima sexta-feira frente à Coreia do Sul.

"O internacional Danilo Pereira, após a realização de exames, foi dado como indisponível para os trabalhos da Seleção Nacional pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol", pode ler-se na curta nota divulgada no site da FPF.

Segundo apurou a TSF, Fernando Santos, vai manter Danilo na convocatória para já, mas ainda não é certo se o jogador de 31 anos poderá continuar neste campeonato do Mundo.

Em causa está uma lesão nas costelas - uma fratura de três arcos costais à direita, ossos que envolvem o esterno na zona do peito - contraída no no treino de sábado.

Danilo foi titular na fase de grupos frente ao Gana, pelo que a titularidade deverá caber a Pepe no embate com o Uruguai, da segunda jornada do Grupo H.

A equipa das quinas defrontará o Uruguai na segunda-feira, às 22h00 (19h00), e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 2 de dezembro, pelas 18h00 (15h00).