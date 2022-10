Lesão afasta Di María do regresso à Luz para defrontar o Benfica

Di Maria num duelo com Otamendi e Diogo Gonçalves © Vicenzo Pinto/AFP

O internacional argentino Ángel Di María tem uma lesão na coxa direita e é baixa certa para o duelo da Juventus com o Benfica, sua antiga equipa, na Liga dos Campeões de futebol, divulgou esta quinta-feira o emblema italiano.

De acordo com uma nota publicada no site oficial do clube de Turim, o extremo de 34 anos tem uma "lesão no tendão da coxa direita" e, por isso, irá estar cerca de 20 dias afastado dos relvados.

Por esta razão, Di María, que representou o Benfica entre 2007 e 2010, vai falhar o regresso ao Estádio do Luz, em jogo da quinta jornada do Grupo H da 'Champions', agendado para 25 de outubro.

O internacional argentino, que deverá estar nos eleitos da Argentina para o Mundial2022, irá igualmente estar ausente dos encontros com Torino, Empoli e Lecce, todos a contar para a Liga italiana.

O extremo, que também passou por Real Madrid, Manchester United e Paris Saint-Germain, lesionou-se na terça-feira na partida com Maccabi Haifa, em Israel, que a equipa da casa venceu por 2-0. Di María teve de ser substituído logo aos 24 minutos.