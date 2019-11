Lesão muscular afasta Nelson Semedo da seleção © EPA/ALEJANDRO GARCIA

O futebolista Nelson Semedo vai falhar os jogos da seleção portuguesa com a Lituânia e com o Luxemburgo, para os quais tinha sido convocado na quinta-feira, devido a lesão.

O lateral-direito saiu lesionado no sábado na receção do FC Barcelona ao Celta de Vigo (4-1), com o internacional luso a ter que ser substituído aos 23 minutos, com queixas na perna esquerda.

Hoje, o FC Barcelona fez saber que os exames complementares confirmaram uma "lesão muscular no gémeo da perna esquerda" e que o tempo aproximado de baixa para o jogador "é de cinco semanas".

Nelson Semedo foi chamado pelo selecionador Fernando Santos para os últimos jogos na qualificação do grupo B para o Euro2020, com a equipa das 'quinas' a concentrar-se na segunda-feira.

Portugal está obrigado a vencer a Lituânia, no Estádio Algarve, em 14 de novembro, e no Luxemburgo, em 17, para assegurar o segundo lugar do Grupo B e o apuramento direto para o Euro2020, independentemente dos resultados obtidos pela Sérvia nos dois últimos jogos de apuramento.

Segunda classificada do grupo, atrás da Ucrânia -- que já garantiu o primeiro lugar -, a equipa campeã europeia até pode qualificar-se para a fase final já na próxima quinta-feira, caso se imponha à lanterna-vermelha e a Sérvia, terceira colocada, com menos um ponto, não vença na receção ao Luxemburgo.