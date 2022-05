Lesão no ombro elimina Patrícia Sampaio das meias e impede luta pelo bronze

© Tiago Petinga/Lusa

A judoca Patrícia Sampaio saiu este domingo lesionada no ombro direito nas meias-finais dos Europeus em Sófia, num combate terminado, diante da neerlandesa Guusje Steenhuis, por impossibilidade de a portuguesa continuar.

Patrícia Sampaio procurava marcar presença na final de -78 kg, depois de já ter vencido dois combates, mas agarrou-se ao braço a 2.08 minutos do final, quando perdia por waza-ari, num ataque que não chegou a completar.

Um pouco antes, a 02.46 do final, Steenhuis tinha pontuado com waza-ari, num movimento que terminou com uma chave ao braço de Sampaio, no que foi a primeira de três vezes que a neerlandesa tentou atacar o braço direito da judoca de Tomar.

A derrota na meia-final colocava Patrícia Sampaio na luta pela medalha de bronze com a francesa Madeleine Malonga, líder mundial, mas a portuguesa não vai combater por ter deslocado o ombro, terminando no quinto lugar.