Lewandowski é o jogador do ano para a UEFA. Mas há mais premiados

O avançado polaco Robert Lewandowski © Harold Cunningham/EPA

O avançado polaco Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, foi eleito pela UEFA, esta quinta-feira, melhor jogador do ano. Também nomeados para esta distinção estavam o guarda-redes Manuel Neuer, colega de equipa de Lewandowski, e Kevin De Bruyne, do Manchester City.

Com 15 golos em dez jogos, o polaco foi fundamental na conquista da Liga dos Campeões por parte dos alemães. Agora sucede a Virgil Van Dijk, do Liverpool, que levou para casa este prémio, na última edição.

Do lado feminino foi Pernille Harder a dominar os prémios da UEFA. Recentemente contratada pelo Chelsea ao Wolfsburgo, a dinamarquesa de 27 anos foi distinguida com o prémio de melhor jogadora e melhor avançado.

No total, Harder marcou nove golos em sete jogos na competição que a sua antiga equipa perdeu na final, frente ao Lyon, por 1-3.

Do lado feminino, o treinador Jean-Luc Vasseur, o médio Dzsenifer Maroszsán, a defesa Wendie Renard e a guarda-redes Sarah Bouhaddi, do campeão europeu Lyon, conquistaram os restantes prémios.



Hansi Flick, do Bayern, é o treinador do ano e deixou para trás os compatriotas Jurgen Klopp, do Liverpool, e Julian Nagelsmann, do Leipzig. Sucesso assim a Klopp, que venceu a distinção no ano passado.

Já o prémio de melhor médio da última edição da Liga dos Campeões foi para Kevin De Bruyne, do Manchester City. O médio belga apontou dois golos em sete jogos da competição.



O melhor defesa do ano é Kimmich, que fez o centro que viria a dar o golo da vitória de Coman na final, frente ao PSG. Os colegas de equipa David Alaba e Alphonso Davies também estavam nomeados.

Por fim, Manuel Neuer ganhou o prémio de guarda-redes da época na Champions. O internacional alemão, de 34 anos, foi o guardião titular do Bayern, que ganhou a competição em Lisboa.