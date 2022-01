Lewandowski vence o prémio de melhor jogador do mundo da FIFA

© Tobias Schwarz/AFP

Robert Lewandowski é o melhor jogador do mundo. O polaco venceu o prémio The Best da FIFA para o melhor atleta durante o ano civil de 2021.

O argentino Lionel Messi e o egípcio Mohamed Salah eram os outros finalistas do The Best para melhor futebolista do ano. É a primeira vez desde 2010 que Cristiano Ronaldo não fica entre o três primeiros do prémio.

#TheBest FIFA Men"s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!



Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022

É a segunda vez que Robert Lewandowski é considerado o melhor jogador do mundo para a FIFA, depois de ter vencido o prémio pela primeira vez em 2020.

Já Lionel Messi venceu o prémio The Best com o presente formato em 2019, tal como aconteceu em 2010, 2011, 2012 e 2015, em atribuições conjuntas com a Bola de Ouro, depois de ter sido distinguido em 2009 como Jogador do Ano da FIFA, antecessor do atual galardão. Salah nunca venceu o troféu.

Lewandowski é o quinto jogador a chegar aos dois troféus da FIFA, juntando-se a Lionel Messi (recordista, com seis), ao português Cristiano Ronaldo (cinco), aos brasileiros Ronaldo (três) e Ronaldinho (dois) e ao francês Zinédine Zidane (três).

O internacional polaco tinha sido batido por Messi na Bola de Ouro do France Football, sendo a primeira vez desde 2005 que não é o mesmo jogador a vencer os dois prémios: então, o ucraniano Shevchenko ganhou o prémio do da revista francesa, nascido em 1956, e o brasileiro Ronaldinho o da FIFA, criado em 1991.