Licá termina contrato e deixa Belenenses SAD

O avançado Licá terminou a ligação contratual com o Belenenses SAD, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou a formação lisboeta e o próprio jogador nas redes sociais.

"Foi um enorme privilégio ter-te na nossa equipa, Licá. Obrigado! Que possas continuar o teu trajeto com o sucesso que mereces! Serás sempre um membro importante da nossa família!", expressaram os azuis nas redes sociais, despedindo-se de um dos seus 'capitães' de equipa, que marcou "todos os que com ele jogaram pelo seu exemplo, qualidade e compromisso".

O experiente futebolista, de 31 anos, chegou ao Belenenses SAD a meio da temporada 2017/18, vindo dos espanhóis do Granada, com os azuis a afirmarem: "Ficará na nossa história como o jogador mais determinante nestes três anos com 90 jogos, 23 golos e 7419 minutos".

Licá também deixou uma mensagem de despedida ao Belenenses SAD, que concluiu o campeonato no 15.º posto, com 35 pontos.

"Tinha tanto para falar... Fico apenas pelo muito orgulho por ter representado o Belenenses SAD e muito obrigado a todos com quem me cruzei estes dois anos e meio", escreveu o jogador, na sua conta pessoal.

Esta temporada, Licá foi o melhor marcador do Belenenses SAD, com oito golos apontados em 36 partidas disputadas, repetindo o feito da temporada 2018/19, no qual marcou 12 golos em 40 jogos.

Com passagens por Espanha (Rayo Vallecano e Granada) e Inglaterra (Nottingham Forest), Licá também representou os portugueses Estoril Praia, Vitória de Guimarães, FC Porto, Trofense, Académica e Tourizense.